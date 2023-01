Inter-Empoli potrebbe essere, secondo la Gazzetta dello Sport, l'ultimo atto della storia in nerazzurro di Milan Skriniar, il capitano in fuga verso Parigi. La novità delle ultime ore, infatti, è che il Paris Saint-Germain adesso sta pensando seriamente di anticipare i tempi del blitz milanese e togliersi lo sfizio di acquistare lo slovacco senza aspettare di averlo a luglio a zero. A cambiare lo scenario, si legge sulla rosea, è la voglia del tecnico Christophe Galtier di aggiungere un puntello nella difesa a 3, soprattutto in vista della doppia sfida in Champions contro il Bayern negli ottavi di Champions. Per ogni evenienza, in Viale della Liberazione, hanno fissato il prezzo dell'addio: circa 20 milioni di euro, non sono ammessi sconti.