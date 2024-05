Nuovi di zecca i nomi inerenti al mercato dell'Inter venuti fuori nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha parlato di due difensori centrali entrati sotto la lente d'ingrandimento degli uomini di mercato dei campioni d'Italia. Trattasi di Jaka Bijol dell’Udinese e Oumar Solet del Salisburgo. I dossier dello sloveno venticinquenne in forza ai friulani e il ventiquattrenne francese, affrontato nel match d'andata di Champions League contro gli austriaci, sarebbero stati aperti per non lasciare nulla al caso. L'età dei due titolari della casella centrale della difesa di Inzaghi, ovvero De Vrij e Acerbi, avanza.

E se l'olandese vanta qualche anno in meno di Acerbi, la discriminante età non gioca una carte esclusivamente a favore del club meneghino. Secondo quanto svela la Rosea infatti, sul classe '92 di Ouderkerk aan den IJssel c'è l'interesse di un club olandese: trattasi del PSV Eindhoven, club con il quale l'Inter ha già imbastito la (ormai non più recente) trattativa per Dumfries, che avrebbe sondato il terreno e potrebbe tentare di riportare in patria De Vrij, privando eventualmente Inzaghi di uno dei suoi fidatissimi.

