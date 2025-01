I dolori d'Arabia. Non solo il ko in finale subito in rimonta dai rivali del Milan, ma anche tanti cerotti più o meno fastidiosi per Inzaghi. Dopo lo stop di Thuram (out in finale), quello di Calhanoglu (uscito malconcio nel primo tempo coi rossoneri) e Bisseck (ko fino al derby), si è fermato anche Mkhitaryan.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, durante l'allenamento di ieri l’armeno ha accusato un affaticamento nella zona dell’adduttore e una sua presenza domani è di fatto da escludere. Una situazione che andrà monitorata: se il fastidio sarà avvertito anche oggi, è possibile che il centrocampista venga sottoposto a esami strumentali. In mezzo, quindi, spazio a Barella, Asllani e Zielinski: insieme, dall'inizio, non hanno mai giocato.