Venerdì 1° luglio inizia ufficialmente la sessione estiva del calciomercato e parte anche la prima stagione del Monza in A. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, per quella data in rosa ci sarà sicuramente Andrea Ranocchia e ci sarà anche Alessio Cragno che domani sosterrà le visite mediche. Sempre domani è attesa la risposta di Stefano Sensi, mentre Inter e Monza hanno già l’accordo. Stesso discorso per Andrea Carboni del Cagliari per il quale il discorso è stato avviato ormai da una settimana. Inoltre bisognerà capire la scelta di Andrea Pinamonti (Atalanta in pole) e cercare di conseguenza una via alternativa: Borja Mayoral, Belotti, Gnonto e Caprari le altre opzioni. Poi attenzione agli sviluppi delle trattative con la Juventus per Miretti, Fagioli e Luca Pellegrini.