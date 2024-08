In attesa dell'evoluzione sul fronte Arnautovic, l'Inter continua a lavorare sul fronte esuberi. E c'è un intoppo da registrare: Satriano per ora ha detto no al Brest con il quale i nerazzurri avevano già trovato un'intesa sulla base di 6 milioni più bonus per il passaggio dell'uruguaiano a titolo definitivo.

Una rogna in più per Marotta e Ausilio, che non vedevano l'ora di chiudere l'operazione. Resta in stallo anche l'addio di Correa, da tempo fuori dal progetto di Inzaghi. Per il Tucu o si troverà un'altra destinazione o si procederà alla risoluzione del contratto. Questo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.