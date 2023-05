"Per il nuovo record manca solo l’ufficialità, ma intanto è già storia. L’ennesimo sold out della stagione interista porterà nelle casse del club nerazzurro una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Numeri pazzeschi, che vanno di pari passo con la passione del pubblico di fede interista, “campione d’Italia” nella scorsa stagione per quanto riguarda le presenze allo stadio in Serie A". Lo conferma la Gazzetta dello Sport in merito alla presenza enorme dei sostenitori interisti allo stadio.

"Per la partita che vale la finale di Istanbul, l’Inter ha cambiato politica, aumentando rispetto al recente passato il valore dei singoli tagliandi dopo aver tenuto dei prezzi comunque più contenuti nelle precedenti sfide a eliminazione diretta contro Porto e Benfica. E stasera partirà già con un altro successo sui cugini rossoneri. Il record di incasso precedente, infatti, lo aveva fatto registrare il Milan proprio nel match di andata, quando i 75.532 spettatori che hanno riempito gli spalti del Meazza hanno portato nelle casse del Diavolo 10.461.705 euro. Cifra che al momento vale ancora l’incasso più alto della storia del calcio italiano", si legge.

