Dopo le tante critiche, Simone Inzaghi si sta prendendo alcune rivincite secondo la Gazzetta dello Sport. "Ma, come per il Milan, i conti si fanno soltanto alla fine - si legge -. La Supercoppa e la (possibile) Coppa Italia potrebbero essere un brodino rispetto a un quinto posto in classifica o a una Champions interrotta sul più bello. L’Inter è quarta, dunque nell’Europa che conta. Ha all’orizzonte 8 partite che sono tutte finali (e può aggiungersi la più importante a Istanbul), eppure sembra non sentire la fatica. Il morale è carburante per i muscoli stanchi. Tre successi di fila, con i 6 gol al Verona, la Juve eliminata in Coppa Italia e il Benfica in Champions: ecco la carica. E domani c’è la Roma che vive invece un momento complicato". Occhio però alla zampata dell'ex Mourinho, nonostante il momento delicato in casa Roma non solo per le diverse assenze.

