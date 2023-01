Il fine settimana in arrivo, secondo Gazzetta.it, è identificato come il termine ultimo per chiudere la telenovela Milan Skriniar. Come noto, l'Inter ha fatto arrivare al difensore slovacco l'offerta per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, spingendosi fino a 6 milioni di euro netti più bonus, e ora aspetta un segno dal giocatore che ieri si è laureato supercampione d'Italia da capitano. La risposta in Viale della Liberazione, si legge sull'edizione della rosea, forse arriverà domani, poi i dirigenti e Steven Zhang agiranno di conseguenza. "In caso di rifiuto, si potrebbe valutare addirittura un addio in questa finestra di calciomercato (se economicamente ne valesse la pena) e comunque ci sarebbe da pensare a un nuovo braccio per quella fascia da capitano che fatica a trovare casa", la chiosa del pezzo.