"Rieccola, l’Inter che si butta via contro le squadre medio-piccole. Tre punti persi contro il Sassuolo di un grande Berardi e fuga finita, ammesso che fosse mai cominciata". Cruda la Gazzetta dello Sport all'indomani del ko interno dei nerazzurri, primo stop in stagione. "Svanito l’obiettivo delle otto vittorie nelle prime 8 giornate, la striscia di successi consecutivi si ferma a cinque. La capolista a quota 15 è stata riacciuffata dal Milan, azzerato il tesoro di punti e di supremazia accumulato con il 5-1 nel derby. Ci risiamo con l’Inter un po’ distratta e un po’ piena di sé, convinta nel subconscio che certi risultati debbano venire in forza di una banale superiorità tecnico-fisica. Può essere che certe vittorie si portino a casa lo stesso, come era successo domenica a Empoli contro l’allora ultima in classifica, ma di fronte ad avversari muniti di un gioco strutturato e con un attaccante dell’alta qualità di Berardi certi atteggiamenti si pagano".

"La vittoria del Sassuolo non fa una piega, sei tiri in porta dei neroverdi contro due, e basta questo numero per rendere l’idea della serata sbagliata dell’Inter - puntualizza la rosea, analizzando con una certa superficialità statistiche che se non approfondite dicono tutto e niente -. Si riaffaccia lo spettro delle 12 sconfitte dello scorso campionato, alcune contro formazioni della parte destra della classifica. Simone Inzaghi e l’annoso problema dei cali di tensione. Una sconfitta in 6 giornate è accettabile, però guai a sottovalutarla e archiviarla come incidente di percorso. Il pregresso dell’Inter suggerisce massima allerta".

