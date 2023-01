"Un paio d’incornate e l’Inter riprende la corsa. Con un Toro così, è più facile dimenticare le occasioni non colte, gli incidenti di percorso non previsti, quel Romelu Lukaku che tifa dalla panchina e quando entra ti viene spontaneo chiederti: ma è davvero lui? Con un Lautaro così, la corrida per la Champions League te la puoi immaginare come una sagra di paese e non come la festa di San Firmin di Pamplona. La Cremonese era un bocconcino tenero, ok, però l’Inter si è un po’ ritrovata e quel vertice tra i senatori della squadra forse è servito davvero. Simone Inzaghi e la sua banda vanno a letto al secondo posto in classifica, e Lautaro si stacca solitario al terzo in quella dei cannonieri". Lo scrive la Gazzetta dello Sport commentando il 2-1 in rimonta di Cremona.