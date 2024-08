A poco più di due settimane dalla chiusura del calciomercato, Adrien Rabiot è ancora svincolato dopo la fine del suo contratto con la Juventus. Il centrocampista francese non ha ancora trovato una nuova squadra e La Gazzetta dello Sport, sul proprio sito, prova a prevedere quale sarà la sua prossima destinazione. Il giocatore piace a molti club, che sono però scoraggiati dall’ingaggio faraonico più bonus alla firma richiesti dalla madre-agente Veronique.

Il Real Madrid si è già tirato indietro di fronte a certe richieste, così come l’Atletico Madrid. Il giocatore continua a sognare la Premier League, al momento la rosea conferma i contatti con diversi club come Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Galatasaray. Difficile una permanenza in Serie A, dove Milan e Inter avevano sondato il terreno decidendo poi di lasciar perdere.

