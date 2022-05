Ivan Perisic sarà costretto a restare fermo per 30-40 giorni a causa dell'infortunio subito contro la Samp. La distrazione al polpaccio è di secondo grado, quindi di media entità. L'Inter si radunerà a inizio luglio, quindi il croato potrebbe tornare giusto in tempo a disposizione di Inzaghi. Salvo sorprese dal mercato.

"La questione rinnovo entra nel vivo dopo l’incontro di lunedì: l’Inter aspetta per il weekend una risposta sulla nuova offerta di rinnovo da 5 milioni più uno di bonus fino al 2024, contro una richiesta che non è mai scesa dai 6 milioni netti all’anno, cifra che la Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto per arrivare al croato e che è già arrivata agli agenti del giocatore dall’estero, dove Ivan piace da tempo a Chelsea e Newcastle", assicura la Gazzetta dello Sport. In caso di addio, i nomi in pole sono quelli di Cambiaso del Genoa e Parisi dell'Empoli, con Gosens che diverrebbe il titolare indiscusso. "Ma la priorità resta Perisic: averlo o no fa tutta la differenza del mondo", sottolinea la rosea.

