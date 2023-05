La notizia proveniente dalla Germania sul possibile addio di Benjamin Pavard al Bayern Monaco, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024 e in assenza della volontà di rinnovarlo da parte del francese ha riacceso i riflettori sul suo possibile approdo nel calcio italiano. La Gazzetta dello Sport mette in prima fila Milan e Inter, partendo dal fatto che a fine 2022 Pavard aveva ammesso di apprezzare il campionato italiano e la sua idea non è cambiata, anzi è stata rafforzata dal percorso europeo delle squadre nostrane.

A gennaio l'Inter aveva provato a prenderlo in caso di addio anticipato di Milan Skriniar, mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro. Proposta rispedita al mittende dal Bayern, spalleggiato dal difensore che non voleva, parole sue, lasciare i bavaresi a metà percorso.

