Altra partita senza incassare gol, ma anche altro ko a livello di infortuni. Stavolta si ferma Pavard a causa del "solito" flessore: una zona particolarmente colpita quest'anno tra i nerazzurri. La prima diagnosi medica - come conferma la Gazzetta - parla di risentimento ai flessori della coscia sinistra. Verrà rivalutato con gli esami del caso tra oggi e domani («Ha qualcosina…», ha ammesso Inzaghi).

Il suo infortunio si somma a quello del compagno di reparto Acerbi, anche lui alle prese con quel dannato muscolo. Secondo la Gazzetta, l'ex Lazio è migliorato parecchio negli ultimi giorni, ma resta in dubbio per Firenze. Certo non il modo migliore per avvicinarsi alla maratona che aspetta l'Inter fino a marzo: due terzi della difesa titolare finiti ai box. Per fortuna in rosa ci sono sempre Darmian e Carlos Augusto (appena rientrato), due jolly preziosi. E poi De Vrij, che anche ieri ha sfornato un’altra prova di sostanza e leadership.



ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!