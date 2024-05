La ricetta non cambierà neppure con Oaktree: non ci saranno spese folli e tutto è già piuttosto chiaro. Ma è già stato anche ribadito che l'Inter continuerà a essere competitiva ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

La nuova proprietà del club è stata chiara fin dalle premesse e sanno bene come funziona, basti vedere gli ultimi anni: le vittorie di sei titoli solo nell'ultimo triennio (e la Champions sfiorata a Istanbul) hanno aiutato l'espansione dell'Inter, attratto nuovi giocatori e facilitato la ricerca di partner commerciali, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

L'equilibrio finanziario resta il centro di ogni discorso, ma nessuno ha intenzione di diminuire la competitività in campo. Anzi: proprio quella è considerata la base per avere una società in salute, base solida per un futuro sempre più ricco. Continuità al lavoro di Marotta e Ausilio, ormai specialisti come pochi in tal senso. Obiettivi chiari: bis scudetto e alzare l'asticella in Champions.