André Onana, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Con Lautaro incedibile, La Gazzetta dello Sport individua in questi tre nomi i possibili sacrificabili nell'estate dell'Inter.

Sul portiere c'è il forte interesse del Chelsea che potrebbe affondare il colpo, magari provando a inserire una contropartita tecnica come Chalobah e Loftus-Cheek, ma per meno di 40 milioni di valutazione complessiva la trattativa non verrebbe nemmeno avviata. Anche l'olandese in Premier piace sempre: su di lui viene segnalato anche l'interesse del Newcastle. E infine Brozovic. "Il croato è tornato quello della scorsa stagione, per la gioia di Inzaghi. Ma per la società non è incedibile, tutt’altro, nonostante un rinnovo di contratto lunghissimo firmato un anno fa - scrive la rosea -. Resta da capire quale squadra potrà avvicinare il giocatore, che ha un contratto oneroso da 6 milioni netti. Antenne sempre accese sul possibile scambio con Kessie, mentre ad oggi non ha trovato conferme l’interesse del Psg".

