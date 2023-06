L'Inter è sbarcata ieri a Istanbul dove domani sera giocherà la finale di Champions League contro il City di Guardiola. I nerazzurri sono arrivati super carichi all'appuntamento e con la rosa al gran completo: un aspetto da non sottovalutare. Restano quindi alcuni dubbi di formazione come spiega bene la Gazzetta dello Sport: "Oggi pomeriggio, alle 18 locali (le 17 italiane), l’Inter si allenerà direttamente all’Ataturk. Sarà l’unica seduta del giorno, sarà anche il momento in cui Inzaghi testerà definitivamente le condizioni di Mkhitaryan. Ieri l’armeno si è allenato con i compagni per il secondo giorno consecutivo. È completamente recuperato, ora il ragionamento dell’allenatore è solo intorno al minutaggio che il centrocampista è in grado di garantire. Ecco perché, almeno a ieri sera, va considerato in leggero vantaggio Brozovic, peraltro in un ottimo momento sia dal punto di vista mentale sia fisico - scrive la rosea -. Oggi è il giorno dell’ultimo test sul campo. Domani la squadra farà solo un risveglio muscolare: è vero che Inzaghi a volte ha cambiato decisione in extremis sulla formazione, ma un’indicazione sull’undici di partenza arriverà già oggi. E arriverà anche sul tema centravanti. Il ballottaggio infinito tra Dzeko e Lukaku è ancora vivo, aperto. Ma i giorni e le ore che passano non fanno che rinforzare la posizione del bosniaco, ancora favorito su Romelu".

