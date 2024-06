C'è grande attesa per conoscere quella che sarà la nuova maglia dell'Inter per la stagione 2024/25. Il kit sarà arricchito dalla seconda stella e avrà la novità dello sponsor Betsson.sport oltre che, ovviamente, dallo scudetto sul petto. Secondo La Gazzetta dello Sport la nuova maglia dell'Inter nerazzurra sarà messa in vendita dopo l'1 luglio, "quando sarà concluso l'attuale accordo con Paramount+ e sarà possibile mettere anche lo scudetto che fino al 30 giugno formalmente apparterrà al Napoli".

