Carboni, ma non solo. L'Inter, per fare posto a un nuovo innesto in attacco come richiesto da Inzaghi, deve pensare a piazzare anche gli esuberi. E in rosa attualmente ce ne sono.

Al netto della posizione di Satriano, i nodi da sciogliere - come ricorda la Gazzetta dello Sport - sono quelli relativi alle situazioni di Correa e Arnautovic. Per l'argentino potrebbe aprirsi una possibilità in Arabia Saudita, mentre l'austriaco al momento non ha mercato. In tutto questo, il primo a lasciare Milano dovrebbe essere proprio Carboni, con il Marsiglia che comincia ad avere fretta di chiudere. Fretta che, al contrario, non ha l'Inter, che si muoverà concretamente solo alle proprie condizioni. E questo è un privilegio, come sottolinea la Gazzetta.