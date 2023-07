Il focus dell'incontro di ieri tra Steven Zhang, dirigenza e Simone Inzaghi è stato sull’attacco, dove non appare semplice trovare un punto di incontro tra le necessità tecniche e quelle societarie. Da quel che è emerso, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, non sarà Alvaro Morata a completare l'attacco interista della prossima stagione. Il motivo? Lo spagnolo non ha i parametri economici e l'età che soddisfino la nuova linea dettata dal presidente del club, a caccia di calciatori di prospettiva e che siano fortemente motivati a vestire il nerazzurro.

Chi arriva, dunque? Secondo la rosea la scelta ora è limitata a questi due nomi: Folarin Balogun e Beto. "Per caratteristiche tecniche, il giocatore dell’Udinese si fa preferire. Ma l’affare che stuzzica, in prospettiva, è quello legato allo statunitense di proprietà dell’Arsenal. Servono almeno 40 milioni di euro. E, peraltro, le commissioni degli agenti sarebbero particolarmente onerose. Ecco perché l’Inter prende tempo. E non si può escludere che nell’attesa sbuchi un terzo nome, magari di un attaccante oggi non sul mercato", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!