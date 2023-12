Simone Inzaghi avrà ancora poco margine di manovra rispetto alla scelte di formazione in difesa per Napoli-Inter, visto che non potrà contare sicuramente sulla presenza di Benjamin Pavard e molto probabilmente di Alessandro Bastoni. Come conferma Gazzetta.it, l'azzurro sta meglio e punta a tornare per la gara con l'Udinese (domani la decisione definitiva sulla sfida del 'Maradona'), l'ex Bayern Monaco corre per esserci in tempo per la penultima dell'anno con il Lecce del 23 dicembre. "Forse già per l'appuntamento precedente ci sono possibilità di rivedere il nazionale francese a disposizione dell'allenatore", si legge sull'edizione online della rosea.

Detto del reparto arretrato, che domenica sarà composto dal trio Darmian-De Vrij-Acerbi, per il resto tutte le rotazioni fatte in Champions mercoledì lasciano pensare a un rientro in massa dei titolarissimi: Denzel Dumfries, recuperato totalmente, e Federico Dimarco sulle corsie, in mezzo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan; davanti confermatissima la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!