Mondiale a rischio per Joaquin Correa. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il ct Scaloni è intenzionato a convocare 11 attaccanti nelle pre-convocazioni per il mondiale in programma in Qatar tra poche settimane: Messi, Lautaro, Di Maria, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Dybala, Angel Correa, Giovanni Simeone, Almada e Alario. "Concorrenza importante per il Tucu, il cui rendimento recente all’Inter mette in serio pericolo la partecipazione ai Mondiali - si legge su La Gazzetta dello Sport -. L’assenza di Lukaku ha messo Correa davanti a un bivio, l’argentino rischia di aver preso la strada sbagliata".