Uno degli obiettivi di Inzaghi da qui al 10 giugno è quello di recuperare Henrikh Mkhitaryan, andato ko nell'Euroderby di ritorno. L'armeno si è rivelato un elemento fondamentale in questa seconda fetta di stagione e averlo contro il City sarebbe molto importante. "Lui in questi giorni di riposo per la squadra ha continuato il lavoro personalizzato e le chance di vederlo contro il City salgono di giorno in giorno - assicura la Gazzetta dello Sport -. Da lunedì dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, come da tabella di marcia stilata dallo staff medico dopo l’infortunio alla coscia rimediato nel derby". A quel punto, l'ex BVB, Arsenal, United e Roma sarebbe davvero un'opzione concreta per il centrocampo nerazzurro in vista del City.

