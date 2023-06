L'infortunio muscolare patito nel ritorno dell'Euroderby è ormai un lontano ricordo: Henrikh Mkhitaryan ieri è tornato a lavorare in gruppo e adesso spera in una maglia da titolare contro il City sabato sera a Istanbul. "Ancora due giorni di pensieri per Simone Inzaghi, prima di scegliere l’11 anti City - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Brozovic è in gran forma e ha chiuso benissimo la stagione. Però Micki è stato l’arma in più dell’Inter in questa stagione, il vero equilibrista. In rosa è il giocatore che ha vinto di più e in bacheca ha già una Europa League e una Conference. Micki-Brozo sarà testa a testa fino alla fine. Ma nella scalata europea nerazzurra, Barella-Calha-Micki è diventato il centrocampo di riferimento. E in finale potrebbe essere ancora così".

