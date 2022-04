Dries Mertens torna in orbita Inter, a due anni dal matrimonio calcistico che non si celebrò mai per la scelta dell'attaccante belga di rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Napoli. Ed è proprio una postilla contenuta in quel pezzo di carta il motivo per cui potrebbe riaccendersi la pista di mercato nerazzurra: stando a Gazzetta.it, infatti, Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, non farà valere la clausola di prolungamento annuale dell'ex PSV alle stesse condizioni economiche fissate nel 2020, per il diktat societario di tagliare il monte ingaggi del 30%. "Con questi presupposti, i quasi 5 milioni netti (bonus compresi) che finiscono nelle tasche di Mertens, non sono più sostenibili. Questo non significa che sia scontata una separazione tra Dries e il club dopo 9 anni di sodalizio, ma vuol dire che per continuare insieme servirà sedersi al tavolo e ridiscutere i termini dal principio, sicuramente al ribasso", puntualizza il collega della rosea.

Nell'eventuale differenza tra richiesta e offerta si potrebbe inserire il club milanese che, è bene precisarlo, non si è ancora mosso in maniera ufficiale. Al momento, insomma, si tratta di una semplice suggestione.