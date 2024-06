In definizione la trattativa che porterà Josep Martinez a Milano. Dopo un momento di stallo, dovuto in particolare all'uscita di Oristanio dall'affare, ecco la nuova accelerata. Ci siamo: il portiere spagnolo sarà dell'Inter grazie all'ultima offerta che prevede il pagamento cash di 13 milioni più 2 di bonus non così facili da raggiungere.

Il Genoa ha detto sì e ora si stanno limando gli ultimi dettagli prima della parola 'fine'. L'ok finale dovrebbe arrivare già nel weekend come spiega la Gazzetta dello Sport. Oristanio, nel frattempo, si proietta verso il Venezia, attratto dalla possibilità di avere maggior spazio di quello che avrebbe avuto in Liguria.

In Martinez, l'Inter ha visto le caratteristiche necessarie a chi porta i guanti in questa epoca: forza tra i pali, coraggio nelle uscite, bravura con i piedi. E, cosa non secondaria, disponibilità a condividere il ruolo con il titolare Sommer decisivo nella stagione dello scudetto numero 20.