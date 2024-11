Daniel Maldini piace a tutti. E tutti lo vogliono. Come riferisce stamane la Gazzetta dello Sport, la crescita enorme del figlio di Paolo e nipote di Cesare non è passata ovviamente inosservata a diversi club che ora proveranno a strapparlo al Monza.

Dell'interesse serio dell'Inter si è detto e scritto, ma i campioni d'Italia non sono gli unici a seguire l'evoluzione di Daniel: su di lui pure Atalanta, Milan, Juve e Fiorentina. Peraltro, Maldini è stato confermato nel gruppo nazionale da Spalletti e questo non è propriamente un dettaglio banale. Il fattore azzurro sta contribuendo alla sua crescita e in campo si vede con chiarezza.

Strapparlo a Galliani a gennaio sarà difficilissimo, poiché per Nesta è uno dei cardini della squadra. Diverso il discorso in vista dell'estate. In particolare, l'Inter sta monitorando con attenzione l’evoluzione del trequartista: il profilo piace e sarebbe curioso, in futuro, veder comparire il cognome Maldini sulla maglia dell’Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!