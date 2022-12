Rientro a Milano rimandato per Romelu Lukaku rispetto a quanto si vociferava nelle scorse ore. Come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante “avrebbe voluto ributtarsi nella mischia per prepararsi al meglio e iniziare a mille il campionato, ma parlando con la società e con lo staff medico, ha concordato che, dopo tutti i sacrifici fatti per recuperare dal doppio infortunio alla coscia sinistra, fosse meglio qualche giorno di riposo "attivo". Si taglierà alcuni dei 10 giorni di vacanza che gli spetterebbero e rientrerà comunque in anticipo. Durante il periodo al caldo avrà uno specifico programma di lavoro e poi, nelle quattro settimane (scarse) che gli rimarranno prima di Inter-Napoli del 4 gennaio, rifinirà la condizione giocando le amichevoli fissate contro Betis, Reggina e Sassuolo”.