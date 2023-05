Alla luce di quanto visto a Empoli e ieri pomeriggio, tutto porta a pensare che in casa Inter cambieranno le gerarchie in attacco da qui in avanti: secondo la Gazzetta dello Sport, è difficile dividere in questo momento la Lu-La, che nelle ultime due partite di campionato ha raggiunto cinque reti di coppia, con due assist di Lukaku per Lautaro. "Io ora penso a godermi tutti e quattro gli attaccanti", ha tagliato corto Inzaghi a precisa domanda rivoltagli in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la prossima stagione, invece, il duo potrebbe essere diviso dalle note contingenze: le possibilità di vedere Big Rom ancora in nerazzurro la prossima stagione, secondo a rosea, sono ridottissime. "Perché avvenga, sull’asse Milano-Londra devono contemporaneamente verificarsi queste tre condizioni. La prima: che Pochettino, probabile futuro tecnico del Chelsea, decida di non contare su Romelu, cosa che non è per nulla scontata. La seconda: che l’Inter si qualifichi per la Champions. La terza: che il Chelsea accetti un prestito quasi gratuito e il belga si riduca sensibilmente l’ingaggio. Un rinnovo con i costi attuali non è finanziariamente sostenibile per l’Inter".