Con le sue prestazioni importanti, Alessandro Buongiorno ha impressionato tutti gli addetti ai lavori, diventando prontamente un elemento molto appetito sul mercato. Ma le doti del difensore del Torino hanno impressionato fortemente anche il suo compagno di squadra Adrien Tameze, che intervistato per il canale ufficiale della Serie A ammette la sua ammirazione per il giovane centrale: "Mi ha impressionato sia in campo chee fuori; sta disputando un'ottima stagione e può diventare un grandissimo giocatore".