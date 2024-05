In attesa di capire se già domani arriverà la matematica certezza di giocare la semifinale scudetto (l'Atalanta non deve vincere col Bologna), l'Inter Primavera accoglie con favore il pari a reti bianche della Roma nel derby della Capitale con la Lazio. Nonostante la beffa subita in pienissimo recupero dal Verona nel match delle 13, la squadra di Cristian Chivu resta capolista con un margine di tre punti proprio sulla squadra giallorossa, seconda della classe, quando mancano due giornate al termine della regular season.