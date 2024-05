"Tutto ruota attorno a Joshua Zirkzee" si legge su Tuttosport che, nell'edizione odierna analizza la situazione del centravanti olandese in forza al Bologna e al centro di vari desideri di mercato di diversi club, tra cui Inter, Juve e Milan. Considerato "il pezzo più pregiato del mercato" del Bologna, sul suo futuro, il quotidiano torinese è sicuro: sarà o bianconero e rossonero. Il Bayern Monaco, che su di lui vanta una clausola di riacquisto di 40 milioni, sembra non essere più molto interessato. E "nonostante le indiscrezioni raccontino di come il Bologna sia ormai assestato a una richiesta di 60 milioni", i bianconeri stanno lavorando con il club bavarese affinché i tedeschi "facciano valere la clausola per poi ragionare con loro dell’acquisto di Zirkzee per il quale sono già state messe sul tavolo formule di prestiti con obbligo di riscatto e alchimie varie che evitino di appesantire i reciproci bilanci". Già questa cifra garantirebbe al Bologna una congrua plusvalenza, ma è un discorso che vale esclusivamente per il club bavarese che deve trattare direttamente con il Bologna. "Il ds, Giovanni Sartori, sa bene di avere in mano un gioiello che non corre il rischio di far scoppiare nessuna 'bolla dei tulipani' di seicentesca memoria. E, parimenti, il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli sa bene di dover fare i conti con una intensa concorrenza" si legge.

A fare pressione c'è anche il Milan, spinto da Zlatan Ibrahimovic, grande estimatore di Joshua. Da na congrua plusvalenza - si legge - "cercheranno di ridurre il delta della richiesta economica. Cominciando dal fatto che il Milan ha in ballo con il Bologna il riscatto di Saelemaekers fissato intorno ai 10 milioni" e che potrebbe sacrificare qualche giovane come ad esempio Colombo. Il Bologna però non ha intenzione di 'smontare' la squadra ma tiene in considerazione anche l'idea di una cessione importante che possa far ricavare il denaro necessario da poter reinvestire. "Resta da vedere, quindi, che le contropartite tecniche possano bastare per colmare il gap".