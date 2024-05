Nel corso della conferenza stampa odierna, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro dopo l'addio con i Reds. C'è anche chi ha ipotizzato nuovo presidente della FIFA: “Immaginate se lo diventassi. Ovviamente è un lavoro ben pagato, ecco perché tutti vogliono farlo. Non credo che dedicherò la mia vita a questo genere di cose. Una persona da sola non può risolvere i problemi del calcio se tutti gli altri pensano che i calciatori guadagnano milioni e che le prime tre giornate debbano svolgersi in America... Queste sono davvero ottime idee! Non possiamo cambiare nulla da soli. Probabilmente non riuscirei a sopravvivere in questo mare di squali, non penso che lo farò".