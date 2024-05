Dopo la vittoria matematica dello scudetto e quella successiva con il Torino, l'Inter punta al bottino pieno anche questa sera contro il Sassuolo. In casa dei neroverdi, unica squadra di Serie A in grado di battere nella stagione in corso i campioni d'Italia, il gruppo di Inzaghi vuole continuare il filotto positivo inanellato finora, raggiungendo quota 92 punti. Un risultato che permetterebbe ai nerazzurri di superare il record di punti raggiunto da Conte nell'anno dello scudetto 2021, che chiuse la stagione a 91. Non solo Conte: il piacentino ha nel mirino anche il record di punti ottenuto da Roberto Mancini nel ‘06-07, quando l'ex ct della Nazionale raggiunse quota 97, e la tripla cifra, obiettivo ancora raggiungibile. Ma non è tutto, sottolinea lo stesso Tuttosport che passa al vaglio tutte le bandierine che i nerazzurri potrebbero ancora piazzare.

L'Inter segna ininterrottamente da 42 partite di campionato ed è al momento piazzata a -2 gare dalle 44 messe a referto dalla Juventus di Allegri, "primatista all time della specifica graduatoria", tra l’ottobre del 2016 e il dicembre del 2017. Numeri all'attivo ma anche al passivo e "dalle marcature siglate a quelle subite: in questa stagione Sommer e Audero hanno mantenuto per 20 volte la porta inviolata", raggiungendo il primato dell’Inter di Trapattoni del ‘88-89, "a meno uno dalla vetta, di ben 21 giornate di imbattibilità difensiva, detenuto da cinque portieri e sei formazioni diverse". Tra le altre 'soddisfazioni' da togliersi a livello di numeri, "l’Inter punta anche al record di miglior difesa della storia del campionato", ad oggi record in mano alla Vecchia Signora che nel 2011-12 e nel 2015-16 hanno subito gol solo 20 volte: al momento l'Inter ne ha subiti 18, con quattro giornate ancora da disputare.