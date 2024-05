Beppe Severgnini ha definito la seconda stella vinta dall'Inter come "un trionfo rigoglioso", nella sua analisi realizzata per l'inserto dal Corriere della Sera dedicato al 20esimo scudetto della storia della Beneamata. Inoltre, il giornalista si è lanciato anche in un appello a Steven Zhang, proponendo una quota di azionariato popolare così che "la squadra affondi ancora di più le radici nel cuore dei tifosi".