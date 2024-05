Tra i nomi più caldi del momento per la panchina del Milan della prossima stagione c'è ora quello dell'ex nerazzurro Sergio Conceicao. Un profilo che convince anche Fabio Capello: "Conosce la Serie A per il suo passato da calciatore: da noi ha giocato e vinto, questo può senz'altro aiutarlo a gestire la pressione dell'ambiente - dice a La Gazzetta dello Sport -. Da allenatore ha fatto molto, molto bene al Porto, dimostrando grande attenzione tattica e offensiva. Le sue squadre sono solide, equilibrate, lo abbiamo visto in Champions: quando le italiane hanno incontrato il Porto hanno sofferto spesso. Ma c'è un'altra cosa che mi piace di Conceiçao...".

Quale?

"È un tecnico capace di lavorare sia con i giocatori importanti che con quelli di prospettiva: tira fuori il meglio da tutti. È abituato a costruire e a farlo con una mentalità vincente. Ha fatto sua la filosofia del Porto, dove storicamente si crea valore vincendo".