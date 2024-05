Lo scudetto centrato con cinque giornate d'anticipo ha spinto Inzaghi a concedere un po' più di libertà alla sua Inter. Ieri la squadra non è rimasta in ritiro e si troverà stamattina ad Appiano per la rifinitura per la partenza in pullman per Reggio Emilia. Il ritorno sarà già in serata, dopo il triplice fischio del match contro il Sassuolo. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri hanno comunque altri obiettivi da centrare: dalla voglia di centrare il 21° clean sheet alla possibilità di superare il record di punti (97) dell'Inter di Mancini nel 2006-07. Per farlo serviranno tre vittorie tra stasera, Frosinone, Lazio e Verona. "I nerazzurri tra l'altro in campionato vanno a segno da 42 gare consecutive - ricorda la rosea -. Superato il record del club, nel mirino ci sono le 43 gare di fila della Juve '16-17 e le 44, sempre dei bianconeri, nel '13-14".