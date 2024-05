L'unica sconfitta incassata dall'Inter nelle 34 giornate di campionato disputate finora è arrivata contro il Sassuolo, avversario di questa che si trova ora con piede in Serie B. Storicamente i neroverdi sono una bestia nera per i nerazzurri: in 21 incroci sono 9 le vittorie degli emiliani, spesso corsari a San Siro come successo nella gara d'andata dello scorso 27 settembre.

Se da una parte Ballardini spera che i freschi campioni d'Italia siano con la pancia piena, dall'altra non mancheranno comunque le motivazioni. "Proprio il capitombolo dell’andata, infatti, 'chiama' la vendetta" sintetizza oggi il Corriere dello Sport, ricordando anche per Inzaghi sconfiggere pure il Sassuolo vorrebbe dire aver battuto almeno una volta tutte le altre 19 squadre di questo campionato. L'Inter vuole ammettere a se stessa che quello dell'andata è stato solo un incidente di percorso.