Il rientro in campo di Romelu Lukaku è fissato per il prossimo 1° dicembre, quando il Belgio affronterà la Croazia in quello che si preannuncia come lo spareggio per il primo posto nel girone F di Qatar 2022. Ieri è filtrata un'indiscrezione scontata dallo staff della nazionale di Roberto Martinez: Big Rom non è arruolabile per la gara d'esordio con il Canada e non sarà pronto nemmeno per sfidare il Marocco dell'ex compagno Achraf Hakimi.