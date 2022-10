Anche i colleghi di Gazzetta.it confermano: Romelu Lukaku non parteciperà alla trasferta dell'Inter a Firenze, dove sabato è in programma la gara di campionato contro la Fiorentina. La decisione definitiva sulla sua convocazione sarà presa dopo la seduta di domani, prima della partenza dei nerazzurri per la Toscana, ma l’orientamento dello staff tecnico e medico è quello di lasciarlo alla Pinetina ad allenarsi per recuperare la migliore condizione fisica che, causa lungo stop, non può essere brillante. "Lo dicono i dati raccolti nelle ultime sedute, e dunque permettergli di sudare anche sabato, in maniera intensa anche se con la squadra non ad Appiano, è giudicato più utile anche portarlo a Firenze. Anche perché la condizione attuale non è ancora sufficiente per metterlo in campo per una manciata di minuti senza rischiare nuovi problemi", si legge sulla rosea.