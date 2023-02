"Il tecnico ha “coperto” i suoi, nell’allenamento di ieri pomeriggio. Si è preso un’ultima notte di riflessione, neppure ai giocatori ha lasciato troppi indizi sulla squadra che vuole mettere in campo. E certo, poi i ragionamenti portano tutti verso la conferma della squadra di Riad. Quasi tutti, per la verità. Perché un paio di dubbi Inzaghi li scioglierà solo oggi". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che conferma come l'undici di partenza per il derby sia ancora da decidere in casa Inter. In particolare va scelto il partner di Lautaro in attacco: "C’è un favorito netto ed è Dzeko. Lukaku ha provato a insidiare il bosniaco già dalle ore successive al match con l’Atalanta. Ma Edin ha mantenuto il vantaggio, perché a Riad è stato tra i migliori e si è guadagnato uno status che va persino oltre le prestazioni in campo - si legge -. Nell’allenamento di ieri pomeriggio si è infortunato Correa: risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Vuol dire che, al netto del giovane Carboni, Inzaghi ha solo tre attaccanti puri a disposizione. Se Lukaku partisse dall’inizio, considerando il fatto che il belga non avrebbe nelle gambe tutti i 90 minuti da spendere, vorrebbe dire saper già di dover spendere un cambio in attacco. Detto questo, Romelu ha aumentato i giri".