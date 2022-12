"Lazaro ha una media per gara con la quale doppia i colleghi di ruolo della Serie A: compie 2,08 cross in media a partita, nel ruolo la media è di 0,98. Non ha smentito la fama di dribblomane: 0,77 i dribbling riusciti in media a partita, rispetto alla media del ruolo di 0,26. Con questi numeri sta compiendo passi avanti verso un futuro granata: il diritto di riscatto fissato in estate con l’Inter è a 4 milioni. Il club è soddisfatto, in primavera potrebbero esserci le condizioni: lui si trascina un ricco ingaggio stipulato con l’Inter, ma sarà un tema da affrontare più in là e sul quale potrebbero nascere i presupposti per trovare un nuovo accordo - scrive la rosea -. Intanto, al Filadelfia (dove Pellegri è tornato in gruppo) Lazaro è ripartito con una promessa fatta a Juric e a sé stesso: «Voglio migliorare ancora, lavorerò di più perché il mio obiettivo è fare più assist e gol. Sarà la mia forza». Chissà, prima o poi, riproporrà pure lo scorpione", conclude il quotidiano. In Viale della Liberazione sperano di fare cassa.