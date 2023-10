L'Inter disintegra 4-0 la Salernitana anche se non tutto è stato facile come suggerisce il risultato finale. "La differenza tra un Toro seduto e un Toro in piedi? Lo abbiamo scoperto ieri a Salerno. Lautaro Martinez si è alzato dalla panchina al 9’ della ripresa sullo 0-0, dopo un primo tempo di sprechi, con un’Inter ingolfata dal massiccio turnover che Inzaghi si è imposto dopo l’implosione con il Sassuolo - scrive stamane la Gazzetta -. L’argentino è entrato come una nuvola nera e ha grandinato gol: 4 in 27’. Impressionante. Mai nessuno, nella storia della Serie A, aveva firmato un poker partendo dalla panca. La contabilità del centravanti ora racconta: 9 gol in 7 giornate di campionato, 10 con quello di Champions".

"Grazie al suo totem, l’Inter ha agganciato il Milan in vetta e lo ha superato per gol segnati (19). Inzaghi vanta anche la difesa meno battuta (3) e quella con più clean sheet al petto (5). Simone ha preso atto di una verità: il turnover è necessario, ma calibrarlo con cura farà la differenza. Tra l’Inter del Toro seduto e quella del Toro in piedi c’era troppa differenza. La Salernitana è crollata nel finale, ma è rimasta a lungo in partita".