"Lukaku chiama, Lautaro risponde". La Gazzetta dello Sport riassume così il botta e risposta tra Napoli e Inter in vetta al campionato. Gli azzurri sono avanti di 3 punti, ma i campioni d'Italia in carica devono recuperare ancora la partita di Firenze. E l'Atalanta? Secondo la rosea, non è ancora tagliata fuori, ma è chiaro che 7 punti iniziano a essere tanti...

"Non che l’Inter incanti con l’Empoli, soprattutto nella prima parte l’abbondanza di seconde linee conferma che i titolari sono tutt’altra storia. Ma c’è una gran bella notizia da questo 3-1: il ritorno di Lautaro. Semplicemente travolgente per un’ora, sembrava lui solo contro l’Empoli: i primi quattro tiri in porta sono suoi, un palo, un gol - si legge -. Poi l’entrata dei titolari e la reazione dell’Empoli (a causa compromessa) agitano l’ultimo quarto d’ora: reti di Dumfries e Thuram, con la parentesi del temporaneo 2-1 di Sebastiano Esposito che, per qualche minuto, fa venire il batticuore ai nerazzurri. Esposito è di fatto un ex perché l’Empoli può riscattarlo per la miseria di cinque milioni".