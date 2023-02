"Lautaro Martinez ha preso parte a ben sette dei dodici gol dell’Inter realizzati dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.

Il suo bilancio personale parla infatti di 6 reti e un assist, quello dato ieri a Darmian, più di ogni altro compagno di squadra. Solo Ademola Lookman dell’Atalanta (9) ha partecipato a più reti, considerando tutte le competizioni, tra i giocatori scesi in campo in tutta la A nel 2023". Lo segnala la Gazzetta dello Sport, confermando l'importanza del Toro soprattutto in questo riavvio di stagione post Qatar.