La Gazzetta dello Sport esce oggi con un articolo che spiega l'importanza di Lautaro Martinez e anche quello che sarà il suo impiego nelle prossime gare. "Nel bene e nel male, l’Inter gravita sempre attorno al Toro. Sia nei 15 punti messi in cascina, che permettono comunque ai nerazzurri di godersi una rassicurante vista da lassù, sia pure nel capitombolo inatteso col Sassuolo, che ha bruscamente spezzato l’incantesimo, è ben impressa l’orma di Lautaro Martinez", si legge sulla rosea.

E' la cartina di tornasole della squadra, secondo il quotidiano. "L’argentino è patrimonio Unesco in casa Inter e va salvaguardato, magari più di quanto sia stato fatto fino ad oggi", accusa la Gazzetta. Per questo a Salerno potrebbe essere rilanciata in campo la coppia Thuram-Sanchez, "inedita e tutta da assemblare". Lautaro resterà fuori anche per preservarsi in vista della sfida con il Benfica martedì in Champions.