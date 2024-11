Sfruttare la sosta nazionali per riavere il vero Latuaro. Sembra un paradosso, ma all'Inter sono convinti che l'ennesimo viaggio in Sud America possa fare bene al capitano nerazzurro, con i pro che andrebbero a superare i contro, fatti di fatiche a rischio infortuni. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in fondo era accaduto così nell'ultima sosta: il Toro si era sbloccato a Udine, ma solo dopo i minuti con Scaloni, il gol alla Bolivia e le parole celebrative di Messi in chiave Pallone d'Oro il numero 10 nerazzurro si era rivisto a un buon livello.

Oggi, mentre Lautaro si gioca un posto da titolare nell’Argentina che stanotte giocherà in Paraguay la prima delle due gare di qualificazioni mondiali in programma (la prossima sarà nella notte tra il 19 e il 20 novembre, con il Perù), dalle parti di Appiano si augurano che lo schema si ripeta, e soprattutto che l’effetto duri nel tempo.

