Simone Inzaghi ha concesso qualche giorno di riposo all'Inter per Natale, dando appuntamento alla squadra al pomeriggio di lunedì 26. In quella data, però, mancheranno ancora sia Lautaro Martinez che Marcelo Brozovic , gli ultimi nerazzurri reduci dal Mondiale. L'argentino e il croato, aggiorna oggi La Gazzetta dello Sport, sono attesi a Milano tra il 29 e il 30 dicembre .

"Non proprio la più semplice delle situazioni possibili per l’allenatore, considerato che l’impegno con il Napoli è fissato al 4 gennaio - scrive la rosea -. Nella migliore delle ipotesi l’attaccante e il centrocampista arriveranno alla vigilia della supersfida contro Spalletti con soli quattro allenamenti nelle gambe. Entrambi, peraltro, reduci comunque da giornate di festeggiamenti. Logico pensare, dunque, che alla ripresa sia più facile vederli in panchina che tra i titolari". In attacco può esserci spazio dal 1' per la coppia Dzeko-Lukaku, con Calhanoglu avanti rispetto a Brozo per il ruolo di regista.

