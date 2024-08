Anche la Gazzetta dello Sport conferma: dopo l'allenamento di ieri, ancora totalmente in gruppo, crescono le chance di vedere Lautaro dal 1' accanto a Thuram, con Taremi in panchina. L'argentino ha superato l'indurimento all'adduttore sinistro che gli aveva fatto saltare il Lecce e si candida per una maglia da titolare contro l'Atalanta.

Dopo la rifinitura sarà tutto più chiaro. Ieri, peraltro, Inzaghi ha testato Carlos Augusto tra i titolari. Solite certezze in mezzo, con il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in rampa di lancio, nonostante qualche “prova” abbia coinvolto pure Zielinski.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.