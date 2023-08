Accoglienza in gran stile con coro personalizzato, fascia al braccio, per il primo anno tutta sua, "Lautaro Martinez ha confermato quanto si poteva già intuire in questa alba di stagione: l’Inter è appesa al suo Toro, capitano coraggioso e forse unico vero stoccatore in mano a Inzaghi" è la disamina della Gazzetta dello Sport a proposito dell'importanza del capitano Martinez. "Adesso il numero 10 ci riprova con tutt’altro status perché in questo 2023-24 l’argentino non è solo l’attaccante principe di Simone e il terminale di ogni pensiero offensivo, ma pure qualcosa di più: è la bandiera che sventola, la guida per chi c’è già e pure per chi arrivato".

Ed è proprio quella la difficoltà: capire chi sarà il 'frequente' compagno di reparto: "lì dove c’erano Dzeko e Lukaku adesso ci sono due punte di taglia e spessore differente e da integrare un allenamento alla volta nel sistema sempre più Lautaro-centrico. Accanto al capitano, prima ha debuttato Marcus Thuram che, per caratteristiche, è in teoria quello meno compatibile: il francese ha mostrato tocco e strappo da top, ma pure quella tendenza vista nel precampionato a galleggiare troppo lontano dalla porta. Al contrario, quando ha riabbracciato San Siro dopo 13 anni, Marko Arnautovic ha subito apparecchiato l’assist con doppio passo impetuoso per il 2-0 del Toro, una rete che ha spento l’ardore brianzolo per la rimonta: troppo poco per dare per scontato che tra loro due ci sia una maggiore sintonia, ma l’austriaco ha seminato diversi indizi e belle giocate in campo".

Da inizio 2023, solamente Osimhen ha realizzato più gol di Lauti in Serie A, "unica grande certezza nell’attacco dei vicecampioni d’Europa e cerca comunque il migliore partner in crime e in attesa di capire chi si incastrerà meglio a lui tra i due nuovi compagni, "la scelta della spalla del numero 10 è decisiva per il destino dell’Inter: serve adeguato accompagnamento in zona gol perché non potrà sempre andare avanti a colpi di doppietta" continua la Rosea che prima spruzza un po' di romanticismo: "In lui pare esserci un interismo privo di macchie", poi l'avviso: "Il rischio, semmai, è di appendersi troppo alle sue spalle: sono larghe, ma non infinite".

